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【民生單位】屯門麗寶一房額印鬆綁減價14% 302萬沽
文章日期：2020年3月23日 15:50
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雖然環球股市大波動，但民生區細單位仍具承接力。
中原分行經理曾慧敬表示，屯門單幢盤麗寶大廈中層C室，屬實用面積248方呎一房間隔，原業主最被叫價350萬元，經上車客議價後，減價48萬元或約14%後，以302萬元易手、實呎12177元，新買家並無樓睇，但單位短期內可交吉，因而拍板承接。原業主2017年3月以280萬元買入單位，3年額印稅SSD限售期屆滿即沽貨，帳面獲利22萬元或8%，扣除各雜項費用後，估計仍有微利。
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