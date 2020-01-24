美國聯儲局之前兩次減息，準買家入市步伐加快。沙田河畔花園新近有連天台特色戶以520萬元易手，成交價為屋苑近一年高位；中原分行經理曾展鵬表示，上述河畔花園A座頂層連天台單位，實用面積242方呎，屬2房間隔，享城門河景，新近以520萬成交，實呎21488元，成交價為屋苑近一年高位；原業主2015年1月以385萬元購入，持貨5年，帳面獲利135萬元或35%。