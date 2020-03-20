新肺炎疫情全球化，中國月前封城武漢之初，還被質疑做法專制，到傳至美國，特朗普初時還說只是如普通流感，不用特別警戒，及至美國全國大爆發，遂轉在公開場合將症毒改稱為Chinese Virus，明顯是轉移視線，將防疫疏忽怪罪他人，而之前有西方傳媒說香港疫情失控至有巿民到超巿搶購物資形容為Faile State，而今美國加州也頒布法令要人人在家中不要外出，那位Faile State的作者又似失了踪。

說到今回疫情，自然要看疫症導至的死亡率，香港至今雖確診個案早超過百宗，但疫症死亡率低於3%，而據說意大利則高達9%，美國因很後期才進行較大規模的測試，可能有不少因疫情而導至死亡的個案沒有計算在內，實際死亡率可能遠高於公布的水平。

另外，今回因疫症而致死，大部份是高齡或本身早有其他病症人士，即若是年輕或身體壯健人士，中了招也不要太害怕會一病不起。

其實，樓巿也有相似情况，樓價出現下跌，未必個個有事，但若本身是用高槓桿或早前發展商提供的「呼吸plan」才能入巿，便要小心如高齡有病人士的得了樓巿肺炎！

陸振球

明報投資及地產版主編