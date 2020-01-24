反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報175.41點，按周升0.80%，結束連續四周跌勢，由上周錄得的近一年低位回升。不過，四大分區指數中，新界西CCL Mass就連跌4周，累跌3.38%；最新報160.55點，按周則跌0.48%，連跌4周共3.38%，為53周即近一年新低。是次數據，主要反映2月24日至3月1日的具體市況，是新春後第5周的市況，亦即新冠狀病毒肺炎疫情持續擴散之際。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL Mass走勢持續向下，反映區內樓價跌勢未止，樓價下調訊號明確，而受新冠肺炎疫症打擊下，全球經濟放緩，環球股市大幅波動，預料CCL將繼續下試170點水平。

其他整體數據方面，反映大型屋苑價錢走勢的CCL Mass報178.03點，按周升0.96%；CCL(中小型單位)報175.88點，按周升0.88%，結束3周連跌；CCL(大型單位)報173.03點，按周升0.34%，連升2周共0.46%。事實上，本周四大整體指數齊升，是6周即1個半月以來首現。

分區方面，3區本周均錄得升幅；港島CCL Mass報184.57點，按周升2.26%，連升2周共3.05%；九龍CCL Mass報173.21點，按周升0.97%，結束2周連跌；新界東CCL Mass報187.54點，按周升0.87%，連升2周共0.99%。

至於以新春後5周累積計算，CCL累跌1.92%，CCL Mass累跌1.41%，CCL(中小型單位)累跌1.67%，CCL(大型單位)累跌3.20%。至於分區，九龍同期累跌2.65%，新界東累跌0.26%，新界西累跌2.40%，港島累升0.35%。