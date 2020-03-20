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【疫市成交】柏蔚山複式戶呎售5.12萬 創項目新高

文章日期：2020年3月20日 14:57
豪宅新盤在淡市下接連錄得大額成交，新世界（0017）旗下北角已屆現樓的柏蔚山，今日以招標形式沽出一伙頂層複式戶，單位為3座33、35樓D室，實用2282方呎，成交價逾1.168億元，實呎5.12萬元，成交呎價創項目新高。柏蔚山自2018年6月開售至今，累售590伙，全盤單位總數611伙的約97%，套現逾147億元，目前尚餘少量4房戶及複式單位待售。
 

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