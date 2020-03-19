新型冠狀病毒肺炎疫情持續，加上環球股市大波動，嚴重衝擊本港零售和飲食業，大型連鎖餐飲品牌亦遭重創。繼英國名廚Jamie Oliver 特許經營的餐廳Jamie's Italian於2月底全線結業後，連鎖快餐店翠華（1314），繼去年先後關閉兩間分店後，今日網上流傳，其位於中環威靈頓街的旗艦舖，擬營業至本周日（22日）。就上述消息向翠華查詢，翠華主席李遠康承認，該舖計劃短期內暫停營業，但未有確實日子。

被問及在疫情影響下，會否有更多分店關閉，他回應指，集團一直有計劃租用不同地區的商舖，詳情容後再公布。

翻查資料，上述巨舖位於威靈頓街香港工商大廈地庫、地下、閣樓及一樓共4層樓面，面積合共8160方呎。翠華早於1998年起已開始租用，由於位處中環核心商業區，又鄰近著名「蒲點」蘭桂坊和蘇豪區， 故無論日夜人流往來如鯽，更不時有名人出沒，成為區內著名食店之一。

在2017年中，當時市場有消息指翠華將於租約期後不再續租，及後8月，翠華與業主協成行達成協議，以月租130萬元續租3年，較2014年舊租金230萬元，低100萬元或43%。

記者:甘潔瑩

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