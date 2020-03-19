大埔白石角租賃交投活躍，嘉熙本月暫錄約8宗租賃成交，屋苑繼早前有開放式戶以月租9500元租出、為區內近年罕見有單位以月租低於1萬元租出後，中原高級區域聯席董事馮澤源表示，嘉熙新近錄得5座低層F室租務成交，屬實用面積325方呎1房間隔，業主預期4月收樓，見租客願意預先繳付一年租金，議價後以1.15萬元租出，實呎租金35.4元，而一年租金即涉13.8萬元。業主2018年以694萬元購入上址，是次租出單位可享約2厘租金回報率。