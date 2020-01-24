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【疫市成交】峻弦一房售675萬沽 低市價5%
文章日期：2020年3月19日 14:29
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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，二手續錄低市價成交，其中牛池灣指標屋苑峻弦，有1房戶業主計劃換樓，以低市價將單位易手。
香港置業分行市務經理沈行進表示，上述峻弦6座中層D室，實用面積425方呎、外望山景，屬1房間隔，原業主計劃換樓，叫價700萬元放售，經議價後，累減25萬元或近4%，新近以675萬元獲首置客承接，實呎15882元，成交價略低市價5%。原業主2016年12月以約578萬元購入，持貨已滿3年，帳面獲利約97萬元，物業升值約17%。
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