新型冠狀病毒肺炎疫情持續，二手續錄低市價成交，其中牛池灣指標屋苑峻弦，有1房戶業主計劃換樓，以低市價將單位易手。

香港置業分行市務經理沈行進表示，上述峻弦6座中層D室，實用面積425方呎、外望山景，屬1房間隔，原業主計劃換樓，叫價700萬元放售，經議價後，累減25萬元或近4%，新近以675萬元獲首置客承接，實呎15882元，成交價略低市價5%。原業主2016年12月以約578萬元購入，持貨已滿3年，帳面獲利約97萬元，物業升值約17%。