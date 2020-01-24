雖然新型冠狀病毒肺炎疫情影響全球，但元朗二手交投持續暢旺，3月至今累計錄得123宗成交，當中YOHO TOWN成交表現最突出，本月暫錄18宗成交。中原副區域營業經理王勤學表示，YOHO TOWN 3座中層D室，屬實用面積516平方呎3房間隔，原業主最初叫價800萬元，議價後以788萬元沽出，即減價12萬元或1.5%，實呎15271元；原業主2012年3月以376萬元買入單位，現帳面獲利412萬元或1.1倍。