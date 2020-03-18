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【疫市成交】柏傲山4房3218萬沽 低市價一成
文章日期：2020年3月18日 18:23
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環球股市波盪，市場部分資金流入物業市場。天后柏傲山新錄得一宗4房單位以3218萬元成交，惟成交價低市價約一成。中原資深區域營業董事陳家鴻表示，上述柏傲山2座低層B室，實用面積1136方呎，屬4房套間隔，新近以3218萬元連車位沽出，實呎28327元，成交價低市價一成；原業主2014年11月以2914萬元買入單位，扣除發展商回贈後，購入價約2530萬元，另車位以320萬元買入，共涉2850萬元，持貨6年，帳面獲利368萬元或13%。
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