內房佳源國際（2768 ）與「舖王」 鄧成波持有的屯門「龍床盤」菁雋，在去年7月減價重售後，於今日再推售7伙餘貨之際，有收樓買家指項目入伙半年，發展商仍未完成相關執漏程序，部分單位出現門框裝歪、露台生鏽、甩磚、浴室漏水等待執漏問題，「高層更出現爆糞渠」，惟問題一再反映亦未獲妥善處理，甚至要自費租酒店暫住。

有屯門區議員促請發展商履行責任，盡快安排執漏，同時盡快啟用大廈的停車場、商場及安老設施。

菁雋自去年9月陸續入伙，至今半年仍積壓約200個待執修的個案。有小業主聯同屯門區議員發起聯署，促請發展商加快執漏程序；以約296萬元購入一個中層開放式單位的梁先生指，自今年1月中收樓時，就發現單位出現地磚鬆脫、洗衣機喉管不能接駁、抽油煙機欠濾芯等問題，多次向管理處反映，惟管理處回覆「會幫忙轉介到維修部跟進」後，便不了了之。

由於未能入住單位，梁先生現時需外出租樓住，但每月涉約800元的管理費則要照樣支付。據了解，有購入項目的業主，現時每月要自費租住酒店。

菁雋另一個開放式單位業主曾太，自去年10月收樓，按時遞交執漏清單予管理處，並輪流執修，至今年1月發現單位浴室假天花出現生鏽，有黃色結晶體黏附；曾太表示，新冠肺炎疫情下，擔心涉廁所水滲漏問題，產生安全風險，故同時通知發展商及管理處，雖然獲優先處理，惟最終亦至延至本月初至獲維修。記者到單位現場視察，假天花滲水情況已改善，惟單位牆身及玻璃的花痕、污漬、櫃門不對稱、門框歪等問題仍待處理。

據悉，有部分已執修的單位需要再次執漏，曾太亦表示，「有高層住戶反映，入住不久單位已爆糞渠」。現時，有業主亦已經作出最壞打算，若相關執漏仍未獲處理，將會自費維修，再通過小額錢債處向發展商追討相關款項。

協助小業主的屯門區議員張可森、黃丹晴表示，昨晚最新獲得發展商書面回覆，內容指，「項目自交樓以來，已著專人向提出執修的業主聯絡跟進，有單位未完成執修是由於年底關係，加上1月開始的肺炎疫情發生，引致材料供應暫停，工程無法進行。」區議員希望發展商在推售餘貨同時，加快執修進度。