去年春末《明報》舉辦了一場海外置業博覽會，筆者邀請了建築風水博士蔣匡文到場演講，他當時提及，到外地置業可以，但也要選擇好的地點，尤其如選擇歐美及英國等「五眼聯盟」的國家，平日沒什麼樣，但一旦出現非我族裔的矛盾，會有排華的風險，近期疫情侵襲歐美並大規模擴散，便見到他們竟非主力抗疫，而是將矛盾指向黃皮膚人種，可見吳友的說法非虛，筆者的朋友近日便急急將當地就學的子女調回香港，一是覺得香港的抗疫好得多，二是擔心若情況惡化，華人在有關國家的人身安全會出問題。

昨天美國總統特朗普更將新型股炎名之為「中國病毒」，其目的自然是一來缷責，二是作為打擊中國的手段，其又不想想近年該國的流感導至多少人死亡，又令多少國家受累，又或我們一早應將之命名為「美國病毒」？

不過，筆者又看一些人，竟對特朗普的「中國病毒」命名大聲叫好，同時有網友對此初時極其困惑，但未幾說找到答案：「呢班所謂嘅香港人……真係諗唔明。 唯一嘅解釋， 自己已經認定咗中國人係地球嘅九等公民， 透過其他國家欺壓中國人， 跟住認同佢哋係唔同嘅香港人， 令自己變成八等嘅地球公民……」

陸振球

明報投資及地產版主編