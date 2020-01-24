新型冠狀病毒肺炎疫情下，有資深投資者沽貨離場。

市場消息指，「舖王」鄧成波持有的南區華景園1座高層A室，連3個車位以約9280萬元「賣殼」售出，以單位實用2482方呎計，實呎約37389元，較去年同座向、高數層B室成交實呎約38779元低約3.6%。據悉，鄧成波是於2013年「買殼」購入，當時作價約8780萬元，持貨7年帳面獲利500萬元，賺幅僅約6%。