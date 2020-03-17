市區地皮罕應罕有，有財團向城規會申請，把茶果嶺村連同毗鄰的一幅政府地皮，發展成公私營房屋項目，計劃可提供5643個單位。今次提出有關方案的機構，包括茶果嶺鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司，申請人建議，把茶果嶺村一幅49.6萬方呎的地皮(當中包括46.8萬方呎政府地皮)，改劃成綜合住宅發展，附設零售樓面，以及政府、機構或社區設施和保育歷史建築，住宅部份佔約243萬方呎樓面，另有12.6萬方呎非住宅樓面(當中包括4幢歷史建築)。

在上述發展計劃中，以公營房屋比例佔多數，計劃興建的7座住宅大樓，樓高29至41層，建築高度為主水平基準以上100至123米，有5座為公營房屋，涉約222萬方呎樓面，可提供5319伙，佔整個計劃單位數目94.3%；至於私營單位，則涉及約21萬方呎樓面，提供約324伙，雖然只佔單位總數的5.7%，但私營部份就位於臨海位置。

另值得一提的是，由於今次建議中，建築高度會比後方興建私樓及公營房屋的前茶果嶺高嶺土礦場為高，故有機會遮擋前茶果嶺高嶺土礦場發展項目的景觀。

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