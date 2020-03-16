新型冠狀病毒肺炎全球大流行、環球經濟前景不明朗下，華懋九龍塘新盤賢文禮士，本月8日以逾3628萬元售出的3座9樓A室(4房戶)，買家近日撻訂料遭沒收5%訂金涉逾181萬元後，今日透過招標以3401.8萬元再售出，以實用面積1514方呎計，實呎2.24萬元；換言之，是次新成交價對比3月8日舊成交價，8日來賣平226萬元或6%。