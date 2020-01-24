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【疫市加推】嘉峯匯折實2.4萬加推121伙 開放戶入場撲700萬

文章日期：2020年3月16日 21:18
將軍澳日出康城OCEAN MARINI首輪銷售成績不俗，其他新盤餘貨乘勢加推；去年底開售至今累沽近190伙的嘉華（0173）啟德嘉峯匯，以折實平均實呎24066元，加推121伙，有關單位實用面積介乎293至516方呎、屬開放式至2房戶型，入場費最便宜為1A座1樓A室，屬實用面積293方呎開放式單位，折實價699.8萬元、折實呎價2.38萬元。
 

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