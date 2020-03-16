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【疫市租務】珀玥一房呎租48元 業主回報2.4厘

文章日期：2020年3月16日 18:46
大圍半新盤珀玥3月暫時錄約2宗租賃成交，中原分區營業經理周偉航表示，屋苑新近錄得中層A室租務成交，屬實用面積251方呎一房間隔，以1.2萬元租出，實呎租金47.8元。業主2018年以605萬元購入單位，是次租出單位可享約2.4厘租金回報率。
 
 

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