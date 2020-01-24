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【疫市提價】WEST PARK個別低層單位加價3% 呎價逾2萬

文章日期：2020年3月16日 16:23
興勝創建（0896）自1月推出市場至今累售33伙、套現約2.3億元的深水埗新盤WEST PARK，今日修訂價單，將兩個低層單位，分別是6樓實用面積339方呎A室(2房)、以及同樓層實用面積333方呎C室(1房)的定價，調高3%、至760.9萬及739.1萬元，維持最高8%直減折扣，折實價分別700萬及679.9萬元，折實呎價逾2萬元。上述兩單位連同另外2個高層單位，安排於本周五發售。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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