Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫市提價】WEST PARK個別低層單位加價3% 呎價逾2萬
文章日期：2020年3月16日 16:23
Share
prev
next
興勝創建
（0896）
自1月推出市場至今累售33伙、套現約2.3億元的深水埗新盤WEST PARK，今日修訂價單，將兩個低層單位，分別是6樓實用面積339方呎A室(2房)、以及同樓層實用面積333方呎C室(1房)的定價，調高3%、至760.9萬及739.1萬元，維持最高8%直減折扣，折實價分別700萬及679.9萬元，折實呎價逾2萬元。上述兩單位連同另外2個高層單位，安排於本周五發售。
相關新聞
【疫市再添食】OCEAN MARINI折實1.63萬再加推51伙
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
一手半月583宗 超上月全月近七成
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
【新盤搶客】十大屋苑周末8宗大跌近半 3周首見個位數
【股災唔怕】OMA OMA特色戶1890萬創項目新高
【樓價都冧】CCL跌至174點 三大指數齊創一年新低
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款