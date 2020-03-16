去年社會事件打擊下，重創零售業，商舖租值亦急挫。據差估署最新公布新一年(今年4月1日至明年3月31日)度租值估算，零售核心區銅鑼灣商舖最新租值普遍下跌，按年度計，跌幅由5%至25%不等。

曾為全球最貴租金商業街的羅素街，多個巨舖租值下跌，其中羅素街38號金朝陽中心地下C舖及D舖，兩個舖位新一年度租金估值各為1032萬元，按年度計大跌25%(現年度為1368萬元)，為新年度租值跌幅最大商舖。至於上述兩舖於2015至2016度年的租值為2604萬元，即5個年度間，租值累挫60%。

另羅素街2至4號地下，為奢侈品牌PRADA前旗艦店，最新租值估算6480萬元，相對現年度7200萬元跌10%。

至於銅鑼灣同區屢誕「舖王」的景隆街，其商舖租值按年度亦下跌，景隆街2號地下A1號舖，新年度租值為60萬元，較現年度租值70.8萬元按年度跌15.3%，比對市況興旺時的2014至2015年度的租值128.4萬元，跌逾53%。

另毗鄰一度創呎價新高的舖王A2舖，最新租值為165.6萬元，與現年租值相同，但對比2015至16年度高位的租值300萬元，則5個年度下跌45%。

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