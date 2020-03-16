美國聯儲局為應付新冠肺炎疫情對經濟影響，宣布進一步減息1厘，聯邦基金利率目標區間降至0%至0.25%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於新冠肺炎疫情已全球擴散，美國月內累計減息達1.5厘以應對疫情對經濟打擊，過往美國聯邦基金利率於2008金融海嘯後曾同樣降至現水平，2008年12月底至2015年12月中前皆維持聯邦基金利率於0%至0.25%水平，期內與樓按相關的1個月港元拆息跌至介乎0.07%至0.36%水平，預料美息大幅下降將進一步推低港元拆息，1個月拆息有望於季結前跌至0.5厘或以下，料本港按息年內跌至介乎1.7厘至2厘低水平，本港再次進入減息周期，有助減低供樓人士的供樓負擔，減輕企業借貸開支，緩和本地疫情影響。

王美鳳指出，對上一次美國聯邦基金利率減至0%至0.25%水平期間，銀行結餘上升至逾千億元至高達4,000多億元水平，當時本港銀行亦未有進一步減最優惠利率(P)，大致維持現時5厘及5.25厘水平，原因銀行存息已降至近零水平，存息已減無可減，故基本上亦沒有進一步減P空間。P於去年11月減至現時低至5厘水平後，存息亦降至近零水平，而目前銀行結餘約500多億元水平，相信本港存息不會降至負利率，銀行亦未必單邊減最優惠利率(P)。不過，目前銀行最優惠利率共有4個，分別為5%, 5.25%, 5.375%, 5.55%, 稍後拆息下降或將令個別銀行有條件將高於市場水平之最優惠利率回調至5%至5.25%水平。

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