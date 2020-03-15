周末有大型新盤開售，令十大屋苑交投大跌。中原地產統計，十大屋苑周末8宗成交，較上一周同期大跌47%，成交量連續3周錄得雙位數字後首次回落至個位數，零成交屋苑上升至5個，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、觀塘麗港城、紅磡黃埔花園及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳新盤銷情理想，各區陸續有新盤推出應市，搶去大量二手購買力。新型肺炎疫情持續蔓延，加上股票市場大幅波動，令買家入市態度更審慎。市場筍盤銳減，業主收窄議幅，買賣雙方持續拉鋸，二手成交步伐減慢。

另美聯分行統計，周末十大屋苑則錄約10宗成交，較上周末約17宗急跌約41.2%，連跌3周，但仍連續5個周末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，環球經濟受疫情影響，走勢未見明朗，但置業剛需持續，不少「筍盤」早前已被消化，二手交投難免受阻。不過他認為，本港低息環境持續，加上陸續有「吸引價」新盤應市，短期一手新盤續成大市焦點，倘若新界區全新盤月內可登場，全月一手成交量有機會達至約1,200至1,300宗水平，按月將顯著上升。