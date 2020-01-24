會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI昨日首輪共售出188伙， 佔可供發售208伙單位約九成，套現逾16億元。發展商最新公布推出涉及51伙的4號價單，新一批單位售價由958.4萬元至1696.3萬元不等，維持最高22.1%的折扣，折實價由746.6萬元至1321.5萬元，折實平均實呎15988元，撇除景觀、樓層等因素後屬原價加推，項目最快下周末作次輪銷售。

最快下周末次輪開售

新價單顯示，該批單位包括7個2房單位、15個2房連工作間單位、4個2房連書房單位、23個3房連連儲物室單位、1個平台特色戶及1個天台特色戶。單位實用面積由472至 799方呎。而該批入場單位為1A座60樓D室，屬2房連開放式廚房間隔，實用面積472方呎，售價958.4萬元，折實價746.6萬元，折實實呎15818元。而整批單位以折實價計，市值約5.4億元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下同系的MARINI 及GRAND MARINI，亦分別於昨日沽出10伙及13伙。集團市務助理總經理陳惠慈則指，昨日OCEAN MARINI首輪銷售錄得4組購入2個單位的大手客入市。