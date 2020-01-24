新冠肺炎持續擴散，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報174.03點，按周跌0.53%，創52周、即一年新低。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.34點，按周跌0.62%，連跌4周共2.34%。CCL(中小型單位)報174.33點，按周跌0.65%，連跌3周共2.53%。三大整體指數已經齊跌3周，為19周首見，兼重返2019年3月時水平，齊創52周新低。

至於CCL(大型單位)則報172.45點，結束4周連跌後，今周升0.12%，但跌勢未止。值得留意，上述數字主要反映上月下旬樓市表現。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，雖然近期二手買賣明顯增加，但肺炎疫情於全球擴散，拖累香港樓價持續下跌，CCL連跌4周共2.69%。他預期，CCL跌勢持續，目標下試170點水平。今周美股兩度觸發熔斷機制停市，對香港樓市影響將於四月上旬開始反映。

事實上，新春後4周計，九龍跌勢最明顯，累跌3.58%。港島累跌1.87%，新界東累跌1.12%，新界西累跌1.93%。四大整體指數方面，CCL累跌2.69%，CCL Mass累跌2.34%，CCL(中小型單位)累跌2.53%，CCL(大型單位)累跌3.52%。

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