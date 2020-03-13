恒地（0012）去年中就已獲「開綠燈」的大埔蕉坑公私營項目，遞交修訂發展方案，增加住宅伙數逾1.8倍至2250伙，惟在諮詢期間獲不少地區人士反對，恒地新近再改善修訂方案，將建築物高度降低，並增加上蓋面積及車位數目，圖再闖關。

城規會文件顯示，新修訂方案的發展地積比率維持3.6倍，擬建9幢住宅大廈（當中包括3幢用作公營房屋），而建築高限由主水平基準以上70米，改為不多於55米至65米，由原先計劃興建12至19層高的大廈，降低至10至15層，但單伙數維持2250伙，總樓面約141.2萬方呎。另項目的私家車車位亦增加，由原先的192個增加約20%至230個。

資料顯示，恒地2014年向城規會就蕉坑項目申請發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過，南面地盤擬建5幢9至13層高的住宅大廈，提供506伙私宅；而同區另一地盤則興建4幢12至14層高的資助房屋，提供289伙，單位總數795伙。項目獲批發展方案後，恒地一直未有展開發展，並於去年6月提出縮則增單位的發展方案。

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