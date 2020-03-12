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【疫市創高價】愛海頌連天台特色戶呎售2.25萬 創項目新高
文章日期：2020年3月12日 19:17
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去年10月推出至今累積沽出約390伙、套現逾36億元的長實
（1113）
深水埗新盤愛海頌，今日最新錄得一宗特色戶創新高呎價成交。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，今日最新售出第1座31樓D室，屬三房間隔，實用面積695方呎連561呎天台，買家採即供付款，成交價1567.8萬元、實呎22558元，買家為外區用家，成交呎價創項目新高紀錄。
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