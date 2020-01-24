面對新型冠狀病毒肺炎肆全球，令環球經濟和股市波動，雷霆認為物業屬穩定資產，而現時市場以一手買家為主導，自美國聯儲局早前突然宣布減息後，有助減輕供樓人士負擔，亦可吸引租樓人士置業，展望今年稍後市況將會好轉，全年樓價計則有溫和升幅。

雷霆特別指出，為防範疫情，Wetland Seasons Park第2期設於九龍站環球貿易廣場的示範單位、售樓處，將會定時消毒及進行清潔，入場人士均必須佩戴口罩及量度體溫，他指出:「做生意都是其次，會讓同事及顧客處於安心安全的環境」。

另新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第2期提供699伙，與1期同樣採階梯式布局，由8座10層高的住宅大樓、以及6座5層高的低座別墅組成。項目提供的戶型涵蓋1房至3房單位，1房單位實用面積由290至420方呎(部分連儲物房)，佔整體10%；2房單位實用面積由380方呎至490方呎(部分連儲物房)，佔整體60%；3房單位實用面積由520方呎至820方呎(部分連儲物房及工作間)，佔整體30%。項目關鍵日期為2021年7月15日，即樓花期約16個月。

至於提供710伙的Wetland Seasons Park第1期，1月推出至今累售約700伙、佔項目單位總數98%，套現約45億元。

記者：張允亭