新型冠狀病毒肺焱肆虐全球，除港島東指標屋苑太古城新錄低市價租務成交外，同區唐怡花園亦錄低市價租務成交。

利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，康怡花園F座低層7室，屬實用面積529方呎兩房間隔，外望園景，業主放租約1個半月，最初叫租2萬元，經議價後減價3000元或15%，以1.7萬租出、折合實呎租金32元，相對同類單位市值呎租約34元，低約6%。不過，業主早於2007年12月以約328萬元購入單位，現享租金回報率6.2厘。