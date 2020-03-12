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【疫市租務】康怡兩房減價15%後呎租32元 低市價6%
文章日期：2020年3月12日 15:06
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新型冠狀病毒肺焱肆虐全球，除港島東指標屋苑太古城新錄低市價租務成交外，同區唐怡花園亦錄低市價租務成交。
利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，康怡花園F座低層7室，屬實用面積529方呎兩房間隔，外望園景，業主放租約1個半月，最初叫租2萬元，經議價後減價3000元或15%，以1.7萬租出、折合實呎租金32元，相對同類單位市值呎租約34元，低約6%。不過，業主早於2007年12月以約328萬元購入單位，現享租金回報率6.2厘。
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