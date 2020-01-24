中為黃光耀；右一為陳惠慈；左一為王美鳳。

新盤市場聚焦周六首輪開售的將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，會德豐地產常務董事黃光耀表示，OCEAN MARINI將於周五截票，有信心最終可收逾3000張入票，而首輪銷售亦有信心沽清，期望項目可帶旺一手市場氣氛。

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈補充，項目截至昨晚累收2300張入票，以擬選購2房單位的準買家佔約六成，為數最多。

另美國聯儲局減息後，亦逐步推低港元拆息。會德豐伙拍中原按揭為買家提供按揭計劃，包括「越來越抵H按」，全期按息H加1.24厘，以現時1個月拆息1.11%計，實際息率為2.35%，封頂息率為P減2.75厘（P為5.25厘、下同），並設現金回贈貸款額最高1.6%。

另「樓花即供高成數按揭」計劃，貸款機構將提供樓價最高八成按揭，全期息率為P減2.5%，並有現金回贈貸款額最高0.5%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，各國繼續以低息及更寬鬆貨幣政策應對經濟狀況，預料美國有機會於本月中議息後再進一步減息，並再進一步推低港元拆息以及H按息，此舉料有助減輕供樓人士的負擔。