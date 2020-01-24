近日二手交投稍回暖，個別單位更錄得高於銀行估價成交。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣指標屋苑愉景新城本月已錄約5宗成交，新近易手個案為12座中層B室 ，屬實用477方呎2房戶，原業主早前開價730萬元放盤，僅微減2萬元後，以728萬元沽出，實呎15262元。梁指出，上述成交價相對銀行估價663萬至685萬元，高出約6%至10%不等；原業主2015年以535萬元購入單位，是次出售帳面賺約193萬元或36%。