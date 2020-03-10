整體二手交投量回升，而出現首宗新型冠狀病毒死亡個案的紅磡黃埔花園，曾於1月底及2月初交投陷入冰封，惟隨著市況轉勢，屋苑交投量亦已逐漸回穩。黃埔花園本月至今首10日暫錄19宗成交，較上月同期僅6宗急增逾2倍，亦相等於上月全月28宗的近7成，其中更不乏名人入市，包括藝人吳家樂1060萬購入黃埔花園3房戶。

中原分行經理袁顯岸表示，隨著屋苑減價平盤陸續被消化，屋苑現時的平均呎價亦回升至16899元水平，較上月升約6.5%。黃埔花園最新一宗成交位於12期2座中層D室，實用面積797方呎(建築面積898方呎)，屬3房套連儲物房間隔，原業主今年1月以1380萬元放盤，累減45萬元或3%後，最新以1335萬元成交，實呎16750元。

資料顯示，同類單位為12期6座高層D室，曾於上月底以1328萬元易手，亦意味上述成交造價較2周前高7萬元或0.5%。至於原業主於1993年以450萬元購入，持貨26年，帳面獲利885萬元，物業升值近2倍。

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