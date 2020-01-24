【兩度加推】OCEAN MARINI再加推60伙 折實均呎1.56萬
文章日期：2020年3月10日 16:25
雖然新冠肺炎持續在全球爆發，但會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI繼周日加推101伙後第二度加推，最新上載涉及60伙的3號價單，並最高折扣維持22.1%，單位戶型涵蓋2房至4房，另有天台特色戶及平台特色戶，實用面積由459方呎至1062方呎，整批單位折實平均呎價15698元。
累推262伙 最快今日公布銷售安排
價單顯示，新一批單位售價由848.6萬元至2266.7萬元，以最高22.1%折扣計，折實售價由661.1萬至1765.8萬元，折實實呎由13380至18833元，撇除景觀、樓層等因素後，該批單位屬原價加推。至於3號價單的入場單位為1A座8樓D室，實用面積472方呎，屬2房連開放式廚房間隔，價單定價為848.6萬元，折實價661.1萬元，折實呎價14006元。售價最高的單位為1A座49樓A室，實用面積1062方呎，屬4房連工作室間隔，價單定價為2266.7萬元，折實價1765.8萬元，折實呎價16627元。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目至今推出3張價單，合共有262伙，折實平均呎價15156元，市值約22.4億元，有機會今日公布銷售安排。至於項目50樓以上樓層的4房大單位，則傾向稍後以招標形式出售。
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