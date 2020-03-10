新冠肺炎全球爆發，私宅租金亦向下調整。據中原地產新簽租約統計，上月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租錄34.7元，較2020年1月35.4元下跌2%，重返2017年5月34.7元水平，為近3年按月新低。2019年8月租金進入調整階段，由37.9元連跌7個月共8.4%。受肺炎疫情影響下，上月份跌勢再度擴大，相信跌勢未止。

連跌7個月累跌8.4%

上一次租金調整，是2018年9月開始。當時租金連跌6個月，由37.8元的高位連跌至最低35.6元 (2019年2月份)，累計跌幅為5.8%。新春後租金見底回升，連升5個月後再次重上37.9元歷史高位。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月份私宅實用面積平均呎租錄得34.7元，按月跌2%。租金單月急跌，跌幅是今次調整期內最大，反映上月份肺炎疫情擴散，拖累租金明顯向下。租金連跌7個月，至今累跌8.4%，預計未來走勢仍然向下。

此外，十大屋苑方面，上月份黃埔花園跌幅最大，按月跌5.7%。麗港城跌4.0%、海怡半島跌3.4%、美孚新邨跌2.9%、康怡花園跌2.6%、沙田第一城跌1.3%及嘉湖山莊跌0.9%。太古城升0.7%、匯景花園升0.9%及杏花邨升1.3%。

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