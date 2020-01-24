受農曆新年季節性因素影響，加上樓新冠肺炎影響下，1、2月交投減慢，稅務局公布，上月份涉及三大辣稅(包括額印SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD)交易共有835宗，按月少39%，並跌至2014年7月(即三大辣稅均已先後刊憲時間)有紀錄以來新低，金額涉及7.858億元，按月跌4%，同為2014年7月有紀錄以來新低。

三大辣稅宗數同錄跌幅，其中上月額印成交只有18宗，按月大跌47%，為2012年1月錄得17宗額印成交以來，超過8年新低，涉及金額1030萬元，按月跌46.3%，為2016年2月錄得840萬元後4年最少。而買家印花稅成交就有62宗，按月少23.4%，連跌4個月至2016年2月後最少，當月同錄62宗BSD成交，而上月BSD金額就有2.351億元，按月增17.9%。另涉及DSD成交就有755宗，為2014年7月以來首次跌破1000宗水平，按月減少39.9%，金額涉及5.404億元，按月少10%，同為2014年7月以來新低，惟由於買家印花稅是於2014年7月底才刊憲，當月數據並不足一個月，故可理解今次DSD的金額及宗數均為歷史新低。