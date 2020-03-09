疫情下零售市道大受影響，不少零售商店或食肆均結業，亦減慢開舖步伐，港鐵（0066）物業總監鄧智輝表示，旗下將軍澳日出康城商場THE LOHAS，過去數周招租情況急速放緩，有部份原本積極洽租至接近尾聲的零售商及餐飲突然暫停租舖，令現時招租比原來打算慢，進度未符合到目標，但由於區內已有約1萬戶住戶入住，對商場有一定需求，故集團亦不會推遲商場開幕時間，但會分期開張，第一期將定於下半年開幕。

涉150個舖 已租逾半樓面

項目總樓面面積約48萬方呎，提供約150個舖位，鄧智輝補充，現時商場已租出超過一半樓面，但就未決定第一期開幕的舖位數目及樓面，但餐飲、服務、娛樂等已準備好，會在第一期開張，而服飾、化妝等非必要性商店，則會慢一步才開幕，至於溜冰場方面，因裝修比較複雜，又要申請相關牌照，暫未知能否趕及與第一期同步開幕。

鄧智輝：一定考慮再推舒緩租戶方案

事實上，由去年中開始的社會事件，到新冠狀病毒肺炎疫情，商舖租金受壓，但鄧智輝稱，去年集團旗下商場整體續租情況不算特別差，以去年到期續約的商戶計，租金仍錄得升幅。不過，該公司早前亦有因應疫情為中小型商戶提供減租等措施，但疫情至今未解決，鄧智輝表示「一定會」考慮再推出舒緩方案，但要視乎踏入4月後，疫情對商戶生意影響的程度與規模，但他指，現時是「共渡時艱」，「無可能係我哋做晒」。

記者：林尚民