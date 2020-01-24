【又係呼吸Plan】香島4房2780萬沽 明賺實蝕130萬元
文章日期：2020年3月9日 16:19
雖然二手交投量回升，但市場續錄蝕讓個案。筲箕灣香島最新則再錄得一宗明賺實蝕成交。
市場消息指，香島3座高層A室，實用面積1,175方呎，屬4房雙套連儲物室間格隔，原業主最初叫價約2,900萬元放盤，經賣買雙方議價後，減價120萬元或4%，新近以2780萬元成交，實用呎價23,660元。據區內地產代理透露，上述為同類戶型單位首宗二手成交，同類戶型目前叫價均為3000萬元或以上水平。
原業主於2016年10月以約2769萬元連車位購入單位，並選用首3年免供付款辦法，通過發展商安排的財務公司申請按揭貸款，按揭貸款後首3年延期供款及豁免利息，買家由按揭貸款第4年開始供款，惟第4年的利率按年息2.75%固定息率計，亦即市場所謂「呼吸Plan」(即指買家無需收入證明的高成數按揭)。原業主持貨至今約3年半，轉手帳面僅獲利約11萬元或0.4%，惟連同稅項及其他雜費計，料實際損手約130萬元或5%。
事實上，屋苑自去年10月至今，二手市場錄得的4宗成交均屬損手離場。其中，1座高層A室，實用面積845方呎，採3房1套間隔，曾於去年10月底以1,580萬元易手，按原業主購入價計，帳面亦已蝕讓120萬元或7%。
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