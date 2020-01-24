近日二手交投氣氣不俗，中原分行經理曾慧敬表示，屯門單幢盤麗寶大廈新錄一宗低價成交，單位為中層A室，屬實用面積239方呎開放式間隔、望市景，業主本月初放盤叫價350萬元，經買家議價後減價55萬元或16%，以295萬元易手，平均實呎12343元，成交價、呎價均為屋苑去年4月後的近一年新低，成交價亦較主要銀行估價約340萬元，低45萬元或13%。不過，原業主2010年5月以80萬元買入單位，帳面仍獲利215萬元，單位近10年升值2.7倍。