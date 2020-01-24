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【銷情穩定】WEST PARK周末連售4伙 累沽29伙套現2億

文章日期：2020年3月8日 17:42
興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，連日銷情穩定；繼昨日以687.24萬元售出18樓實用333方呎C室後(實呎2.06萬元)，今日再售出3伙，分別為14樓C室和17樓C室，實用面積同為333方呎，成交價657.34萬及680.4萬元，實呎逾1.97萬及2.04萬元。同時，20樓實用493方呎B室，以941.98萬元沽出，實呎1.91萬元。
 
WEST PARK自1月底開售至今，累積售約29伙、估計套現逾2億元。
 

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