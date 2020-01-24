雖然新型冠狀病毒肺焱疫情於2月急劇惡化，但新春假期前樓市曾一度出現短暫小陽春。中原地產研究報告指，2月十大屋苑二手買賣合約登記錄得221宗、總值18.92億元(具體反映1月成交市況)，較1月錄得143宗及涉11.71億元，按月分別上升54.5%及61.5%，相關數字是自去年11月錄得288宗及涉22.81億元之後，創三個月新高。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，2月買賣登記主要反映1月市況，顯示新春前買家提早入市，帶動大型屋苑交投，新春後受新冠狀肺炎疫情擴大干擾，季節性旺市延後來臨，預期3月十大屋苑登記將會減少，但4月登記量可望回升。

十大屋苑中，2月以天水圍嘉湖山莊錄得最多買賣登記，有38宗、涉總值2.06億元，其次是荔枝角美孚新邨，錄34宗、涉總值2.97億元，沙田第一城錄28宗登記，排名第三位、涉總值1.72億元。

數據顯示，2月有9個屋苑的買賣登記宗數錄得升幅，鰂魚涌康怡花園錄13宗，宗數升幅最多，按月升8宗或1.6倍，美孚新邨買賣宗數錄34宗，按月升17宗或1倍，排名第二位，而鴨脷洲海怡半島宗數錄26宗，按月升12宗或85.7%，位列第三。