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【疫市成交】新盤市場今錄15成交 三豪宅售3伙吸金1.37億

文章日期：2020年3月6日 21:44
賢文禮士資料圖片。
新盤市場聚焦會德豐（0020）今日開價的將軍澳日出康城OCEAN MARINI之際，市場今日錄約15宗一手成交，其中3個豪宅合共錄得3宗成交，單日吸金逾1.37億元；除新世界（0017）西貢清水灣傲瀧以7715.6萬元，售出一伙特色戶外，華懋旗下九龍塘賢文禮士，今日最新沽出5座10樓E室、屬3房連套間隔，實用面積1459方呎，成交價4028萬元、實呎2.76萬元。
 
另香港興業（0480）愉景灣意堤，以1966萬元售出5座15樓A室，實用面積1066方呎，實呎1.84萬元。

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