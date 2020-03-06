Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫市成交】新盤市場今錄15成交 三豪宅售3伙吸金1.37億
文章日期：2020年3月6日 21:44
Share
賢文禮士資料圖片。
prev
next
新盤市場聚焦會德豐
（0020）
今日開價的將軍澳日出康城OCEAN MARINI之際，市場今日錄約15宗一手成交，其中3個豪宅合共錄得3宗成交，單日吸金逾1.37億元；除新世界
（0017）
西貢清水灣傲瀧以7715.6萬元，售出一伙特色戶外，華懋旗下九龍塘賢文禮士，今日最新沽出5座10樓E室、屬3房連套間隔，實用面積1459方呎，成交價4028萬元、實呎2.76萬元。
另香港興業
（0480）
愉景灣意堤，以1966萬元售出5座15樓A室，實用面積1066方呎，實呎1.84萬元。
相關新聞
【樓價回軟】CCL按周瀉1.78% 跌幅4年最大
【疫市開價】OCEAN MARINI折實均呎14668元 低半年前毗鄰3%
【話你知】康期9期每方呎樓面補價2545元
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
現樓貨尾5575伙 5個月新低
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款