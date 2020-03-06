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【疫市成交】銀湖‧天峰一手特色餘貨售2367萬 呎價撲2萬

文章日期：2020年3月6日 20:20
新盤市場聚焦會德豐（0020）今日公布開價的將軍澳日出康城OCEAN MARINI之際，信置（0083）旗下入伙逾10年、早前再上載樓書的馬鞍山銀湖‧天峰，今日推出4伙實用1206至1671方呎特色戶招標；據成交紀錄冊顯示，其中3座63樓G室，以2367.68萬元售出(連2車位)，單位實用面積1208方呎另連平台和天台，望內園景，實呎1.96萬元。
 

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