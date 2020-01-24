新冠肺炎肆虐，不少商場亦增加防疫措施。新地（0016）旗下近60個商場及寫字樓物業新近推出了8項全新措施，包括增聘300位關懷大使，進一步強化防疫，加強公眾衛生及提升訪客體驗，冀望在新型冠狀病毒疫情下，為顧客、租戶和員工提供一個安全及舒適的消費及工作空間。

涉近60個商場及寫字樓

新地執行董事郭基泓表示，集團旗下商場一直維持極高的衞生水平，但新冠肺炎疫情的影響下，很多市民對上街購物有一定的顧慮，故特別加強旗下商場及寫字樓衛生清潔，並實施連串措施，盡力阻止病毒傳播，讓大眾可以繼續安心購物或工作。他補充，新地同時增聘了300位關懷大使在疫情期間於商場及寫字樓為訪客提供額外防疫服務，期望在協助抗疫之餘，亦能保障社會就業。

320部自助消毒搓手液機

新地推出的8項防疫措施包括增聘300位穿着特設綠色制服的關懷大使於旗下商場及寫字樓，隨身備有消毒搓手液及體溫計，隨時為有需要的顧客或其他公眾人士消毒雙手及測量體溫，同時，亦會加密清潔商場及寫字樓經常被觸摸的公共設施，於商場及寫字樓範圍內設置逾320部自助消毒搓手液機。

此外，新地亦加設自動消毒機於公眾洗手間廁格、出入口及門外通道，亦提升商場公眾位置通風系統，及確保洗手間及育嬰設施衛生。另一方面，要求職員於工作前提交健康申報表及量度體溫，協助租戶加強店內防疫措施。

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