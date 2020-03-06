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【疫市成交】愛炫美4房撻大訂戶2500萬再售出 價位與兩年前相若

文章日期：2020年3月6日 16:54
長實（1113）旗下荃灣現樓海之戀‧愛炫美，去年底撻大訂的5A座41樓B室，今日再以2500萬元售出；單位實用面積1162方呎、屬4房1套連儲物室間隔，可望荃灣海景，折合實呎21515元。上述單位原於2018年5月，以2494.2萬元售出，相關買家去年11月撻大訂，而新成交價比舊售價略高5.8萬元或0.2%。
 

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