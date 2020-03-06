即時地產新聞

【話你知】康期9期每方呎樓面補價2545元

文章日期：2020年3月6日 16:42
會德豐日出康城9期。
會德豐（0020）於2015年底奪得港鐵（0066）將軍澳日出康期9期發展權，並發展為MARINI，是該集團在日出康城區內第3個住宅發展項目，當時批出的每方呎樓面補價為2545元，比會德豐同系日出康城5期(MALIBU)、7期(MONTARA)的每方呎補地價1874、1934元，分別高出36%和32%。
 
會德豐地產常務董事黃光耀曾表示，日出康城9期項目總投資額約100億元；以項目3幢住宅可建總樓面超過112萬方呎計，即每方呎樓面成本價約9000元。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款