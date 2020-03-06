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【話你知】康期9期每方呎樓面補價2545元
文章日期：2020年3月6日 16:42
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會德豐日出康城9期。
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會德豐
（0020）
於2015年底奪得港鐵
（0066）
將軍澳日出康期9期發展權，並發展為MARINI，是該集團在日出康城區內第3個住宅發展項目，當時批出的每方呎樓面補價為2545元，比會德豐同系日出康城5期(MALIBU)、7期(MONTARA)的每方呎補地價1874、1934元，分別高出36%和32%。
會德豐地產常務董事黃光耀曾表示，日出康城9期項目總投資額約100億元；以項目3幢住宅可建總樓面超過112萬方呎計，即每方呎樓面成本價約9000元。
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