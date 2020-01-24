【當年今日】SARS群盤低價出擊 將廣建呎低見1688元
文章日期：2020年3月6日 16:38
新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，加上之前爆發的反修例風波仍未完全化解，令2020年春季的香港經濟雪上加霜，自然令港人回想起17年前、2003年SARS肆虐期間的苦況。不過，踏入3月後，多個發展商開始摩拳擦掌部出擊，除今日開價的會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期亦擬短期內出擊，相信3月新盤成交市況，可望比2月僅錄約350宗成交回暖。
入場費低見99萬
回想17年前，2003年2月至6月期間，雖然社會氣氛一片愁雲慘霧、百業蕭條，但本港發展商的推盤意欲並無減低。17年前的3月份，南豐當年正開售的將軍澳廣場，首批平均建築呎價只需1998元、以2房戶入場費99萬元作招徠，最平建呎價錢1688元起；以這個價位，現時連市區已補價公屋開放式單位都不能購買到。
此外，當年兩個新界西北焦點新盤，2月推出的天水圍慧景軒、以及7月推出元朗YOHO Town(香港於當年6月在世衛SARS疫區名單中除名)，首批平均建築呎價分別僅1313和1560元，與現時平均建築呎價約8000元和1.18萬元相比，同樣低逾八成。
貝沙灣建呎僅4500元
事實上，港人向來懂得隨機應變，發展商在SARS賣樓，均大力催谷宣傳以搏取市場焦點，如外號「樓神」的長實（1113）執行董事趙國雄當年就「訓身」宣傳，以占士邦、醫生造型出席記者會；不過，對一眾買家來說，在當時市況下，最實際促銷手法就是在開價上以「平、抵食夾大件」取勝。
以港島薄扶林豪宅貝沙灣為例，現時平均建築呎價高見2.3萬元，而2003年初、即SARS期間的開售建築呎價，僅介乎4500至4700餘元，即比現時平均建呎價錢低8成，當年個別單位的最低建呎售價更只需3600元，在現今高樓價環境下，貝少灣當年呎價之低實在難以想像。
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