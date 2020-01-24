入場費低見99萬

回想17年前，2003年2月至6月期間，雖然社會氣氛一片愁雲慘霧、百業蕭條，但本港發展商的推盤意欲並無減低。17年前的3月份，南豐當年正開售的將軍澳廣場，首批平均建築呎價只需1998元、以2房戶入場費99萬元作招徠，最平建呎價錢1688元起；以這個價位，現時連市區已補價公屋開放式單位都不能購買到。

此外，當年兩個新界西北焦點新盤，2月推出的天水圍慧景軒、以及7月推出元朗YOHO Town(香港於當年6月在世衛SARS疫區名單中除名)，首批平均建築呎價分別僅1313和1560元，與現時平均建築呎價約8000元和1.18萬元相比，同樣低逾八成。

貝沙灣建呎僅4500元

以港島薄扶林豪宅貝沙灣為例，現時平均建築呎價高見2.3萬元，而2003年初、即SARS期間的開售建築呎價，僅介乎4500至4700餘元，即比現時平均建呎價錢低8成，當年個別單位的最低建呎售價更只需3600元，在現今高樓價環境下，貝少灣當年呎價之低實在難以想像。