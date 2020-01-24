會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，為新冠肺炎在港爆發後，首個開價的大型樓花全新盤，今日公布的首張價單，涉及101伙，全為兩房戶，平均實呎18853元，扣除最高22.1%折扣優惠後，平均折實實呎14688元，較同系去年8月、9月推出的MARINI及GRAND MARINI首批折實實呎14997元及15075元略低約3%，並為同系去年4月推出的MONTARA首批折實實呎13990元後同區首批呎價最平新盤。

首批101伙 七成折實低於800萬

會德豐地產常務董事黃光耀稱，今張價單有七成單位折實價低於800萬元，全數均低於1000萬元，整張價單以定價計市值約9.9億元，折實約7.7億元，他表示，項目即日開放示範單位予VIP參觀，明日開放予公眾參觀，視乎情況開始收票。

梁志堅：否認因疫情減價

地產建設商會執委會主席、 會德豐副主席梁志堅稱，今次OCEAN MARINI定價因應現時情況調低約2至3%，但否認是因應疫情而減價，他形容價錢「都算震撼」，如市場反應理想，「會一次過賣」，但相信未來加推時，會有輕微加幅。

今張首張價單101伙，分布於1A及1B座，全為兩房戶，包括52個開放式廚房，24個梗廚，23個兩房一套及2個連平台。入場單位為1A座7樓D室，實用472方呎，定價840.2萬元，折實價654.6萬元，折實實呎13869元。呎價最平則為1B座7樓D室，實用542方呎，定價921.7萬元，折實718.1萬元，折實實呎13249元。

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