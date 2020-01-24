反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，八大指數齊跌，進一步反映疫情對樓市影響，亦是12周、即3個月以來首見。CCL最新報174.94點，按周跌1.78%，跌幅207周(即2016年3月)以來最大，連跌3周共2.18%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.44點，按周跌1.26%，跌幅26周最大，連跌3周共1.73%。CCL(中小型單位)報175.47點，按周跌1.45%，跌幅60周最大，連跌2周共1.90%。三大整體指數同樣重返2019年3月時水平，齊創50周新低。

CCL(大型單位)報172.24點，指數重返2019年2月時水平，創54周新低，按周跌3.45%，跌幅200周(即2016年5月)以來最大，連跌4周共3.83%。此外，四區方面，本周港九市區跌幅顯著。港島CCL Mass報179.11點，創50周新低，按周跌2.40%，跌幅24周最大，連跌2周共2.79%。九龍CCL Mass報174.58點，創5周新低，按周跌1.31%，跌幅26周最大。新界東CCL Mass報185.70點，創51周新低，按周跌0.29%，連跌3周共1.24%。新界西CCL Mass報163.11點，創7周新低，按周跌0.56%，連跌2周共1.84%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL八大指數齊跌，是12周(即2019年12月)以來首見。受疫情擴大影響，新春後季節性旺市延遲出現，近期二手買賣明顯增加，買家入市搶購平盤，以致出現量升價跌的情況。預期CCL繼續下試170點水平。3月3日美國聯儲局減息0.5厘對本港樓市的影響，將於3月底公佈的CCL才開始反映。

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