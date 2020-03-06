美國緊急減息半厘後美元拆息顯著回落，亦逐步推低港元拆息，今日與樓按相關的1 個月拆息回落至1.19%，為過去一年新低。

中原按揭董事總經理王美鳳回應指，1個月拆息已由2月份逾2厘水平降至今天的1.19厘，推動目前H按用家實際按息回落低至2.43%（按市場按息低至 H+1.24%計），跌穿現時一般為2.5%之P按封頂息率，拆息下跌幅度擴大，即選用H按用家減息減少約7點子。

王續指，日前美國減息達半厘令美元拆息顯著回落，故亦推低港元拆息，但留意當本地因素影響增加時，拆息亦有機會回彈，故此用家選用H按應注意封頂息率須與P按息一致。

而疫情在各國肆虐，令環球經濟、生產、供應均出現更大影響及變數，料各國繼續以低息及更寬鬆貨幣政策應對，料美國仍有機會進一步減息，年內再減幅度約達半厘，未來美息續跌料可進一步推低拆息以及H按息，H按慳息優勢較大下，料將推動H按使用比例上升，由目前80.2%升至逾九成水平。低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘低水平。

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