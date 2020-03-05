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【疫市招標】天鑄推出3伙大單位 下周一起招標
文章日期：2020年3月5日 17:13
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新地
（0016）
部署短期內推出天水圍Wetland Seasons Park第2期之際，同系何文田現樓豪宅天鑄上載新銷售安排，於3月9日(下周一)起推出3個標準大單位招標，包括1座12樓B室、16樓A室，以及6座11樓A室，實用面積分別為1823、2019及2018方呎，截標日期為4月30日。
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