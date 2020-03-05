新型冠狀病毒在全球持續擴散，對本地經濟影響亦逐步浮現，早前樓市交投顯著回落，Q房網香港數據研究中心，根據一手住宅物業銷售資訊網資料，上月新盤市場幾近出現「零推盤」的情況，發展商主力促銷貨尾，截至上月底總體貨尾量跌至12904伙，按月微跌2.4%；Q房網香港董事總經理陳坤興表示，隨著市場負面因素增加，整體一手推盤量急速減少，購買力轉移至貨尾單位，隨著新盤貨尾量減少，加上近日本港疫情稍為穩定，相信發展商會適時推出新盤應市。

受疫情影響，上月新盤市場幾乎「半停頓」狀態。Q房網香港數據研究中心，根據一手住宅物業銷售資訊網資料，顯示2月只有1個全新項目推盤涉及33伙(信置旗下西貢133 PORTOFINO)，而上月市場整體只售出349伙新盤單位，因應上月新盤銷售遠高於期間推盤量，令上月整體貨尾量，由1月13220伙回落至12904伙。

Q房網報告顯示，目前全港共有276個新盤在售，整體涉及單位數目為103,198伙，當中已售單位有90294伙，最新貨尾比率只有12.5%，較去年年底的13.1%已經連跌2個月；另按目前整體貨尾量計算，按當中已知批出入伙紙新盤，截至2月底為止，整體現樓貨尾5575伙(佔43%)，而待售樓花貨尾為7329伙(佔57%)。