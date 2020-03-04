新冠肺炎打擊樓市，成交量及樓價亦下挫，惟萊坊指，現時業主的持貨力強和息口仍低，預料今年住宅樓價並不會像1997年金融風暴或2003年SARS爆發般的懸崖式下跌。

萊坊今發表《財富報告》，報告指，全球100個主要豪宅市場於2019年度平均錄得近2%的年度樓價升幅，較2018年的1.3%為高，但與2013年年增長2.8%尚有一段距離， 而香港豪宅樓價於去年上升2.9%。

780萬元僅夠買229呎港樓

調查顯示，摩納哥豪宅價格已連續第13年為全球最高，100萬美元（約780萬港元）在摩納哥僅能購買約176方呎的豪宅，而香港及倫敦佔第二和第三位，100萬美元分別可購買約229方呎及約327方呎豪宅。

萊坊執行董事林浩文指出，受到社會運動和冠狀病毒爆發的影響，本港經濟正面臨重大考驗，料將影響財富累積及購買力，預計未來數月住宅成交量和樓價均會下跌，估計今年全年豪宅樓價將下跌約10%，而超級豪宅市場則相對穩定，跌幅較少。他又指，現時業主的持貨力強和息口仍低企，預料住宅樓價並不會像1997年金融風暴或2003年SARS爆發般的懸崖式下跌。